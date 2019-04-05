Будет ли передел на крабовом рынке?

Глава Росрыболовства пообещал не допустить появления нового рыбного монстра

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах. Максимальная доля одной организации в объеме инвестиционных квот на вылов краба не превысит 35%, за этим будет следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщил глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ в ходе обсуждения законопроекта.

«Такой возможности не будет. Согласно действующему закону о конкуренции, не более 35% может принадлежать одной группе лиц. Поэтому этот вопрос урегулирован, ФАС будет за этим следить», - пообещал г-н Шестаков, отвечая на вопрос, будет ли возможным одной организации выкупить всю квоту на добычу крабов.

Законопроект предусматривает, что на данный вид квоты будет выделяться 50% общего допустимого улова крабов, доли квот будут закрепляться за пользователями на 10 лет, а победители аукционов будут брать на себя обязательства по строительству судов-краболовов.