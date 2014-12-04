www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Экономика
Распечатать

Путин предложил амнистию офшорам

04 Декабря 2014, 20:04 | В России

Но для этого капитал должен вернуться на родину

Президент РФ Владимир ПУТИН обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию РФ в четверг предложил предоставить полную амнистию офшорного капитала при условии его возвращения в Россию.

"Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающих в Россию. Именно полную. Конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующие решения, что это значит - полная амнистия. Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти его там не будут, не спросят об источниках и способах получения капитала. Что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов налоговых служб и правоохранительных органов", - сказал глава государства.

По его словам, все, кто захотят, должны этим воспользоваться.

"Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены, но убежден, нужно окончательно закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории нашей экономики, нашей страны", - добавил Путин.

Он также заявил, что российские сырьевые компании должны ориентироваться на отечественных производителей.

"Мы должны снять критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции. В том числе, имею ввиду приборостроение, энергетическое машиностроение, оборудование для освоения месторождений и арктического шельфа. И здесь нашим промышленникам могут серьезно помочь наши отечественные сырьевые инфраструктурные компании. При реализации крупных нефтяных, энергетическихи транспортных проектов они должны ориентироваться на отечественного производителя", - пояснил президент.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: офшор  Путин 






Новости раздела








Комментарии

  • Жора10:13, 05.12.2014#

    Сами себе "авшоры" разрешили. . . а вернуть бабло от туда- дураков нема. . .

  • 12310:16, 05.12.2014#

    АХА. . . ЩАС

  • Псевдоним10:29, 05.12.2014#

    Администрация президента! Обращаюсь к вам, что ж вы такие не дальновидные. Сделайте меньше тарифы на электричество, и единый ценник на горючее (чтобы внутри РФ он не скакал то вверх то вниз). И вам не нужно будут вам офшоры внутри страны и развиваться собственное производство!Бла бла бла каждый может, вы делами давайте начинайте доказывать народу !Благодарим за внимание, граждане Российской Федерации.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru