Путин предложил амнистию офшорам

Но для этого капитал должен вернуться на родину

Президент РФ Владимир ПУТИН обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию РФ в четверг предложил предоставить полную амнистию офшорного капитала при условии его возвращения в Россию.

"Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающих в Россию. Именно полную. Конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующие решения, что это значит - полная амнистия. Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти его там не будут, не спросят об источниках и способах получения капитала. Что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов налоговых служб и правоохранительных органов", - сказал глава государства.

По его словам, все, кто захотят, должны этим воспользоваться.

"Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены, но убежден, нужно окончательно закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории нашей экономики, нашей страны", - добавил Путин.

Он также заявил, что российские сырьевые компании должны ориентироваться на отечественных производителей.

"Мы должны снять критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции. В том числе, имею ввиду приборостроение, энергетическое машиностроение, оборудование для освоения месторождений и арктического шельфа. И здесь нашим промышленникам могут серьезно помочь наши отечественные сырьевые инфраструктурные компании. При реализации крупных нефтяных, энергетическихи транспортных проектов они должны ориентироваться на отечественного производителя", - пояснил президент.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток