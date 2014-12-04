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Путин предложил амнистию офшорам
Но для этого капитал должен вернуться на родину
Президент РФ Владимир ПУТИН обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию РФ в четверг предложил предоставить полную амнистию офшорного капитала при условии его возвращения в Россию.
"Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающих в Россию. Именно полную. Конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующие решения, что это значит - полная амнистия. Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти его там не будут, не спросят об источниках и способах получения капитала. Что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов налоговых служб и правоохранительных органов", - сказал глава государства.
По его словам, все, кто захотят, должны этим воспользоваться.
"Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены, но убежден, нужно окончательно закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории нашей экономики, нашей страны", - добавил Путин.
Он также заявил, что российские сырьевые компании должны ориентироваться на отечественных производителей.
"Мы должны снять критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции. В том числе, имею ввиду приборостроение, энергетическое машиностроение, оборудование для освоения месторождений и арктического шельфа. И здесь нашим промышленникам могут серьезно помочь наши отечественные сырьевые инфраструктурные компании. При реализации крупных нефтяных, энергетическихи транспортных проектов они должны ориентироваться на отечественного производителя", - пояснил президент.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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Комментарии
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Псевдоним10:29, 05.12.2014#
Администрация президента! Обращаюсь к вам, что ж вы такие не дальновидные. Сделайте меньше тарифы на электричество, и единый ценник на горючее (чтобы внутри РФ он не скакал то вверх то вниз). И вам не нужно будут вам офшоры внутри страны и развиваться собственное производство!Бла бла бла каждый может, вы делами давайте начинайте доказывать народу !Благодарим за внимание, граждане Российской Федерации.
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Сами себе "авшоры" разрешили. . . а вернуть бабло от туда- дураков нема. . .