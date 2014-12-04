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С 1 января вступает в силу закон, усложняющий гражданам РФ продажу недвижимости

04 Декабря 2014, 15:33 | В России

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому увеличивается срок владения недвижимостью, по истечении которого доходы от продажи полностью освобождаются от налога, сообщает сайт Кремля.

«С 1 января 2016 года предусматривается увеличение с трех до пяти лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доходы физического лица, полученные от продажи этого объекта, будут освобождаться от налогообложения налогом на доходы физических лиц в полном объеме», – говорится в сообщении.

Сейчас от НДФЛ освобождаются доходы от продажи недвижимости, находившейся в собственности гражданина более 3 лет, при этом получить такую льготу можно вне зависимости от стоимости объекта или количества таких объектов, от продажи которых налогоплательщик получил доходы. 

Поправками предлагается увеличить этот срок. Кроме того, никаких особых условий для единственного жилья (а также дач, гаражей и земли) не предполагается. Предлагаемые изменения сделают невозможным и получение налоговых льгот до истечения трехлетнего срока, если в договоре указана цена не более 1 млн рублей, как это сделано сейчас.

Исключения будут сделаны для имущества, полученного в качестве подарка или в наследство, а также для недвижимости, которая была получена в собственность в результате приватизации. Для таких категорий граждан сохраняется прежний срок владения – три года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: налоги  имущество  закон  жилье  недвижимость 



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Комментарии

  • Обычный человек 15:16, 05.12.2014#

    Спасибо Владимир Владимирович. Теперь я квартиру которую купил в кредит и выплачивал в течении 4 лет не могу продать без отката государству????? классно. Я имею благодаря выплачивания офигенных процентов государству квартиру. а продавать я решил чтобы купить большей площадью т. к у меня появился еще один ребенок. и Мат капитал я должен фактически вернуть государству????? в виде налога с продажи квартиры. КЛАССНО замутили. Аплодирую стоя. контролируйте тогда ценник на квартиры пропорционально зп.

  • hh21:22, 05.12.2014#

    Все верно сделали по поводу НДФЛ в независимости от стоимости сделки, по сроку 5 лет владения думаю лишнее. Но кого интересует , что мы думаем )

  • Псевдоним21:54, 05.12.2014#

    когда эти уродо думцы угомонятся Жильё строится и продаётся по комерческим ценам Какого хера мы должны платить этим жирным ублюдкам у кормушки Пора браться за оружие

  • Псевппдоним00:45, 06.12.2014#

    +

  • Казах01:57, 06.12.2014#

    +

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:59, 05.12.2014#

    Бездарь Тупин и Дима айфон еще не такое учудят.

  • Рома22:04, 05.12.2014#

    Это хорошо, перекупам - спекулянтам теперь будет сложно жить, придется работать а не на халяву жить. Вот только что делать людям с ипотекой? Которые хотят улучшить свои условия жизни? Думаю, что закон доработают.

  • Гражданин РФ00:57, 06.12.2014#

    Наш любимый президент ни спит ни ест, а всё думает, как же людям жизнь то усложнить. Слава Богу, а только на бога и приходится рассчитывать в нашей стране, что успели поменять квартиру на "побольше", до потрясающего, нового закона.

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