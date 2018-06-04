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МТС будет развивать ТВ-сервисы в партнерстве с Huawei

04 Июня 2018, 09:29 | В России

Переход на новую мультимедийную платформу позволит расширить конвергенцию услуг телевидения с новыми цифровыми продуктами МТС

ПАО «МТС» и китайская Huawei договорились о создании единой мультимедийной платформы для развития всех телевизионных продуктов МТС, включая мобильное, кабельное, спутниковое телевидение и цифровое телеведение (IPTV). Меморандум о создании платформы компании подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

По словам президента группы МТС Алексея КОРНЯ, инвестиции российской компании в проект оцениваются в 2,5 млрд рублей.

Переход на новую платформу позволит оператору внедрять новые решения в телевизионные продукты, а также позволит интегрировать ТВ-сервисы с другими продуктами МТС или партнеров. Перевести все ТВ-сервисы МТС на новую платформу планируется до конца 2019 года.

Для создания платформы компании планируют сформировать рабочую команду, включающую в себя порядка 100 специалистов МТС и Huawei, в том числе технических и ИТ-экспертов, специалистов по продукту и маркетингу, абонентскому оборудованию и ТВ-приложениям. Команда будет функционировать на протяжении двух лет, после чего эксперты МТС смогут развивать платформу самостоятельно.

«МТС активно инвестирует в сферу развлекательных услуг: только в текущем году мы вышли на рынки билетных операторов и киберспорта. Подписанное соглашение подтверждает наше намерение продолжать долгосрочное развитие в сегменте трансляции теле- и видеоконтента, одним из лидеров которого МТС является уже на протяжении многих лет. Сотрудничество с Huawei и переход на новую мультимедийную платформу позволит нам подготовиться технически и организационно к быстрому внедрению инноваций в ТВ-услуги МТС и к развитию новых форматов партнерских проектов с различными участниками российского ТВ-рынка, расширить конвергенцию услуг телевидения с новыми цифровыми продуктами МТС», - пояснил Алексей Корня.

Компания Huawei более 20 лет работает на российском рынке и имеет глубокую экспертизу в видеоиндустрии.

«Сегодня, благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработки, компания Huawei выступает надежным партнером операторов связи и предлагает самые эффективные и современные решения, способствующие успеху на рынке видеоуслуг. Сотрудничество Huawei и МТС обеспечит российским абонентам доступ к самым передовым технологиям и видеоуслугам, включая телевидение в формате 4K UHD. Создание инновационной экосистемы позволит пользователям получить доступ к разнообразному контенту, предоставляемому партнерами МТС, на любом устройстве», - сказал генеральный директор Huawei в России Эйден У.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: По данным Dell'Oro Group, в 2017 году Huawei контролировала 27% мирового рынка телекоммуникационного оборудования. МТС входит в пятерку крупнейших в РФ по количеству абонентов провайдеров платного ТВ, у компании 2,8 млн абонентов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: мтс  huawei  меморандум  Алексей Корня  ПМЭФ  iptv 



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