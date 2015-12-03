Путин предложил продлить амнистию капитала еще на полгода

Бизнес пока не спешит воспользоваться этой возможностью

Президент Владимир ПУТИН, оглашая в четверг Послание Федеральному Собранию, предложил продлить на полгода срок действия закона о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов.

«В прошлом году было объявлено об амнистии капиталов, возвращающихся в Россию. Между тем, бизнес пока не спешит воспользоваться этой возможностью. А значит, предложенная процедура сложна, гарантий недостаточно. Я слежу за дискуссиями, которые идут сейчас по этому поводу. Говорят, что те решения, которые приняли, получше, чем аналогичные решения прошлых лет, но этого недостаточно и сегодня», - сказал Путин.

Президент дал задание правительству провести дополнительные консультации и в короткие сроки внести соответствующие коррективы.

«А саму амнистию предлагаю продлить еще на полгода», - уточнил Путин.

Президент также предложил сформировать единый механизм администрирования налоговых, таможенных и прочих фискальных платежей.

«Из-за серых схем при уплате таможенных сборов, акцизов на алкоголь, табак и горюче-смазочные материалы бюджет ежегодно теряет сотни миллиардов рублей. Это прямое воровство. Предлагаю сформировать единый целостный механизм администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей. Жду от правительства конкретных предположений», - сказал Путин.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток