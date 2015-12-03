Путин заявил, что Турция одними помидорами не отделается

Президент России знает, что надо делать с военными преступниками

Президент Владимир ПУТИН, оглашая в четверг Послание Федеральному Собранию, заявил, что Россия не будет применять грубую военную силу в ответ на сбитый турецкими ВВС российский бомбардировщик, однако только на ограничительных мерах в экономике не остановится.

«Но если кто‑то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими‑то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном», - предупредил Владимир Путин.

Президент России добавил, что «мы знаем при этом, что надо делать».

«Мы знаем, например, кто в Турции набивает свой карман и дает заработать террористам на продаже награбленной в Сирии нефти. Именно на эти деньги бандиты вербуют наемников, закупают оружие, организуют бесчеловечные теракты. Мы помним и то, что именно в Турции укрывались и получали моральную, материальную поддержку боевики, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-х и в 2000-х годах. И сейчас еще их там замечаем», - сказал Президент.

По его словам, армия и флот России убедительно показали свою боеготовность и возросшие возможности.

«Современное русское оружие действует эффективно, а бесценная практика его применения в боевых условиях обобщается и будет использована для дальнейшего совершенствования нашей военной техники и вооружений. Спасибо инженерам, рабочим – всем, кто трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», - заявил Владимир Путин.

Владимир Путин обращается к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. По традиции Послание оглашается в Георгиевском зале Кремля в присутствии свыше 1000 приглашенных.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта Кремля.