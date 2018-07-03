В Москве сделали бесплатный проезд на электричках, но только для пенсионеров, инвалидов и почетных доноров

Остальные россияне будут платить по полной

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН и губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ приняли решение сделать для своих земляков бесплатный проезд на пригородных электричках Московской области. С 1 августа беспрецедентной льготой смогут воспользоваться 2,8 млн человек, в их числе 1,6 млн жителей Москвы.

Право на бесплатный проезд получили все пенсионеры Москвы и Московской области, а также почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и другие законные представители детей-инвалидов и др.

Г-н Собянин считает, что пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы - поездки на электричке на дачу в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. «Будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно», - приводит слова градоначальника пресс-служба мэрии Москвы.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог»