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У россиян нет денег на повышение квалификации

03 Апреля 2019, 14:20 | В России

Большинство из опрошенных считает, что профессиональное обучение
сотрудников должен полностью оплачивать работодатель

Более половины россиян не занимались повышением своей квалификации из-за недостатка финансовых средств, времени и из-за отсутствия необходимости, свидетельствуют данные опроса, проведенного рекрутинговой компанией HeadHunter.

Основной причиной того, что соискатели не прибегали к повышению квалификации, стала нехватка денег (53%), на втором месте - нехватка времени (35%). Не видят в этом необходимости лишь 15% соискателей.

Опрос проводился с 20 по 29 марта 2019 года среди 5140 россиян по всей стране.

Согласно результатам опроса, повышением квалификации не занимались 14% респондентов. Ни разу не повышали квалификацию молодые работники, которые только начинают карьеру (25%), работники транспортной сферы (23%) и представители рабочих профессий (21%). Большинство (98%) тех, кто ни разу не прибегал к повышению квалификации, хотели бы в будущем усовершенствовать свои навыки или получить новые.

Второе высшее образование получали 16% опрошенных. Для 80% респондентов наиболее популярный способ получения дополнительного образования - чтение профессиональной литературы. Около половины участников опроса (46%) проходили онлайн-курсы, 43% участвовали в конференциях.

Около 58% респондентов считают, что профессиональное обучение сотрудников должен полностью оплачивать работодатель. При этом только 12% не предполагают тратить деньги на повышение своей квалификации, 16% готовы израсходовать на получение дополнительного образования не более 10 тыс. рублей в год, 17% - от 10 до 20 тыс. рублей в год. Более 50 тыс. руб. в год готовы инвестировать в повышение своей квалификации по 14% представителей топ-менеджмента и сферы маркетинга.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: headhunter  квалификация  опрос  кадры  рекрутмент 



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