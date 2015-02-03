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Сбербанк принял участие в Международном монетном форуме

03 Февраля 2015, 14:53 | В России

Делегация Сбербанка с 30 января по 1 февраля приняла участие в ежегодном Международном монетном форуме (World Money Fair) в Берлине, где мировые лидеры монетного бизнеса представили новинки своей продукции 2015 года, сообщает zrpress.ru со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Концептуальный дизайн стенда Сбербанка позволил продемонстрировать достижения банка в области развития партнерских отношений с монетными дворами всего мира.

На стенде Сбербанка были проведены деловые переговоры с действующими и потенциальными контрагентами. В рамках мероприятий форума согласованы программы приобретения Сбербанком монет на 2015 год, а также достигнуты договоренности о сотрудничестве с новыми производителями монетной продукции.

Первым результатом работы Сбербанка на форуме станет предложение клиентам в начале марта 2015 г. монет с оригинальным праздничным дизайном, посвященных Международному женскому дню, православной Пасхе, а также других монет подарочной тематики.

«Сбербанк традиционно является участником крупнейших мероприятий международного рынка монет из драгоценных металлов, – отметил управляющий директор – начальник отдела комиссионных продуктов Сбербанка Владимир ТАРАНКОВ. – Это позволяет банку предоставлять своим клиентам лучшее монетное предложение: только в 2014 году Сбербанк реализовал свыше 720 тыс. монет, в том числе 243,5 тыс. золотых, а доход банка от операций превысил 1,8 млрд руб. Более 60% проданных в 2014 году монет составили российские монеты, в первую очередь, олимпийской тематики».

Всего за четыре года продаж Сбербанк в рамках Монетной программы «Сочи 2014» реализовал свыше 908 тыс. монет из драгоценных металлов на сумму более 9,7 млрд рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: монеты  world money fair  сбербанк  драгметаллы  берлин  нумизматика  Сочи 2014 






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