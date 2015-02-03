Итальянский банк Intesa прокредитует "Газпром"

«Газпром» и итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo Group подписали первое двустороннее кредитное соглашение — на 350 млн евро, сообщает в пресс-релизе российского газового холдинга.

«Сотрудничество «Газпрома» с одной из крупнейших банковских групп еврозоны имеет большое значение для развития партнерских отношений с кредитными организациями Италии и всей Европы», — отмечается в сообщении.

В начале декабря «Газпром» подписал кредитное соглашение на сумму 390 млн евро с банком «Юникредит».

Доступ российских компаний к западным рынкам капитала ограничен в условиях санкций. В связи с этим ряд компаний рассматривают возможность привлечения финансирования в Азии. Однако «Газпром» не попал в списки компаний, которым ЕС ограничил доступ к своим рынкам капитала, хотя среди них есть, например, «Газпром нефть».

ZRPRESS.RU, Владивосток.