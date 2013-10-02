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ПУТИН: Не хочу, чтобы у нас в стране появились новые обманутые вкладчики
Президент Владимир ПУТИН потребовал от правительства гарантий для пенсионных накоплений.
"Те, кто заинтересован в том, чтобы эта система опять начала эффективно функционировать, пускай позаботятся о том, чтобы продвинуть необходимые пять-шесть решений на уровне правительства и парламента, гарантировать гражданам свои вложения и включиться в эту работу дальше", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопросы на инвестиционном форуме "Россия зовет!", организованном "ВТБ Капиталм".
"Мне правительство обещало, что еще в начале года все это сделает. До сих пор работа не завершена. Пусть сделают эту работу. Я не хочу, чтобы у нас в стране появились новые обманутые вкладчики ", - указал глава государства.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Опять обманут! Путин объявил этот год годом семьи и развелся))) Обокрали страну. Граждане рф: нищеброды и те, о ком пишет форбс - произошло такое разделение, что невозможно поверить в то, что что-то станет лучше. Каждый день чиновников снимают с постов за воровство, а они идут на эти посты только, чтобы воровать. В тюрьму их не садят (за исключением единиц, из которых делают шумиху). Они спокойно уезжают за границу и живут себе в удовольствие за наш счет.