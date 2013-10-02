ПУТИН: Не хочу, чтобы у нас в стране появились новые обманутые вкладчики

Президент Владимир ПУТИН потребовал от правительства гарантий для пенсионных накоплений.

"Те, кто заинтересован в том, чтобы эта система опять начала эффективно функционировать, пускай позаботятся о том, чтобы продвинуть необходимые пять-шесть решений на уровне правительства и парламента, гарантировать гражданам свои вложения и включиться в эту работу дальше", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопросы на инвестиционном форуме "Россия зовет!", организованном "ВТБ Капиталм".

"Мне правительство обещало, что еще в начале года все это сделает. До сих пор работа не завершена. Пусть сделают эту работу. Я не хочу, чтобы у нас в стране появились новые обманутые вкладчики ", - указал глава государства.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.