Путин оценил работу правительства на "тройку"

Президент Владимир ПУТИН оценил на "удовлетворительно" работу исполнительной власти по реализации задач, поставленных им в мае прошлого года после избрания на пост главы государства.

"Конечно, нельзя быть удовлетворенным на 100% всем, есть вопросы, которые требуют еще более тщательного подхода и пристального внимания и с моей стороны, и со стороны руководства правительства. Будем этим заниматься. В целом - удовлетворительно", - сказал Владимир Путин, отвечая во вторник на вопросы в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!", организованном "ВТБ Капиталом".

По мнению Путина, оценки "должны выставлять другие люди, а не президент и правительство должны ставить оценки друг другу".

"В целом я считаю, что исходя из реалий, в которых мы живем, работа идет удовлетворительно", - пояснил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что задачи, поставленные им год назад в ходе президентской кампании, - "это важно, это не просто политические заявления". Он отметил, что эти задачи связаны одновременно и с развитием экономики, и с развитием социальной сферы.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.