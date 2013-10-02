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Путин оценил работу правительства на "тройку"
Президент Владимир ПУТИН оценил на "удовлетворительно" работу исполнительной власти по реализации задач, поставленных им в мае прошлого года после избрания на пост главы государства.
"Конечно, нельзя быть удовлетворенным на 100% всем, есть вопросы, которые требуют еще более тщательного подхода и пристального внимания и с моей стороны, и со стороны руководства правительства. Будем этим заниматься. В целом - удовлетворительно", - сказал Владимир Путин, отвечая во вторник на вопросы в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!", организованном "ВТБ Капиталом".
По мнению Путина, оценки "должны выставлять другие люди, а не президент и правительство должны ставить оценки друг другу".
"В целом я считаю, что исходя из реалий, в которых мы живем, работа идет удовлетворительно", - пояснил глава государства.
При этом президент подчеркнул, что задачи, поставленные им год назад в ходе президентской кампании, - "это важно, это не просто политические заявления". Он отметил, что эти задачи связаны одновременно и с развитием экономики, и с развитием социальной сферы.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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