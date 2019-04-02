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Рыбакам 1 апреля оказалось не до смеха
Законопроект о крабовых аукционах, несмотря на критику со стороны представителей отрасли, двигается в Госдуму
Комитет по природным ресурсам на заседании в понедельник рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о крабовых аукционах, вызвавший неоднозначную реакцию в рыбацком сообществе. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 4 апреля.
Одобренный к принятию законопроект предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путём проведения аукциона в электронной форме. Квоты на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) в долевом соотношении по результатам проведения аукциона.
Предполагается, что распределенные доли квоты будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.
Законопроект предусматривает, что победитель аукциона должен будет взять на себя обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых установит правительство. Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закреплённые за ними доли квот на вылов биоресурсов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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