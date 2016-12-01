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Путин разрешил россиянам работать самим на себя

01 Декабря 2016, 20:55 | В России

Президент поручил исключить трактовку работы самозанятых граждан, как незаконную предпринимательскую деятельность

Президент России Владимир ПУТИН дал поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконную предпринимательскую деятельность, потребовал четко определить правовой статус самозанятых граждан.

«Уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконную предпринимательскую деятельность. Не нужно цепляться по надуманным поводам. А чтобы таких поводов вообще не было, прошу в течение следующего года четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность спокойно работать. Каждый, кто честно трудится в своем бизнесе или как наемный работник, должен чувствовать, что государство, общество - на его стороне», - заявил Владимир Путин в четверг в послании Федеральному Собранию.

Досье «Золотого Рога»: Самозанятые граждане - это люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, иными словами работают сами на себя. К ним относятся любые частные предприниматели, получившие в установленном законом порядке статус индивидуального предпринимателя, а также адвокаты и нотариусы. Они самостоятельно занимаются извлечением прибыли, но при этом от своего лица исправно платят страховые взносы и налоги.

«Справедливость - не в уравниловке, а в расширении свободы, создании условий для труда, который приносит уважение, достаток и успех. И, наоборот, несправедливо все то, что ограничивает возможности, нарушает права людей», - сказал президент.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото kremlin.ru

Автор:
Теги: Путин  статус  бизнес  предприниматель 






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