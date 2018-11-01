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Оптовые цены на бензин и дизтопливо будут "заморожены"
Как минимум, до конца этого года
Крупнейшие нефтяные компании на совещании в правительстве приняли обязательство с 1 ноября зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня до конца 2018 года, а в следующем году индексировать его не выше инфляции. Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года, но при необходимости оно может быть продлено.
Достигнутые на высшем уровне договоренности могут обеспечить стабильный уровень цен на АЗС и позволят независимым компаниям работать с минимальной рентабельностью.
В совещании, которое вели вице-премьер Дмитрий КОЗАК и глава Минэнерго Александр НОВАК, приняли участие руководители 11 крупнейших нефтяных компаний, независимые игроки и представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
«Стороны договорились о том, чтобы все вертикально-интегрированные компании, а также все независимые НПЗ приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизеля в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А цены оптовые должны быть зафиксированы на июнь 2018 года. Мы зафиксировали оптовые цены, они взяли на себя обязательства», - заявил г-н Козак по итогам встречи с нефтяниками.
Если договоренности нарушаются, правительство сохраняет за собой право повышать экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты или вводить лицензирование экспорта.
По данным Росстата, в сентябре цены на бензин выросли на 0,1% по сравнению с августом, с начала года - на 8,9%.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС
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