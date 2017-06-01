"МегаФон" поможет запустить Wi-Fi-доступ в поездах по всей России

Этого требует проект РЖД «Цифровая железная дорога»

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и ПАО «Мегафон» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение в области развития услуг связи и интернета вещей (IoT) на сети железных дорог.

Стороны договорились развивать сотрудничество для обеспечения покрытия сети связи и беспроводного доступа в интернет для пассажиров поездов и поездов по всей сети железных дорог.

«Мы (РЖД) придаем первоочередное значение внедрению инновационных сервисов и реализуем проект «Цифровая железная дорога». Он предполагает массовое использование современных IT-технологий в пассажирских и грузовых услугах, в организации перевозочного процесса и управлении объектами инфраструктуры», - пояснил директор по информационным технологиям РЖД Евгений ЧАРКИН, слова которого приводит РЖД.

«У «МегаФона» есть технологии и опыт для того, чтобы поддержать стратегию развития информационных технологий РЖД. Например, мы можем предложить решения в области изучения и оптимизации пассажиропотоков, мониторинга износа и проактивной аналитики с помощью анализа больших данных. Мы продолжим развивать в «Сапсанах» доступ в интернет через Wi-Fi и предложим абонентам доступ к информационно-развлекательной системе поезда», - пояснила операционный директор «МегаФона» Анна СЕРЕБРЯНИКОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург