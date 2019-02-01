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Крабам отрывают клешни

01 Февраля 2019, 14:09 | В России

Идея передела рынка крайне негативно воспринята в отрасли

Минсельхоз РФ внес в правительство законопроект о новом виде квот - инвестиционных квот на вылов крабов, которые будут распределяться на аукционах. При этом идея введения аукционов крайне негативно воспринята ведущими игроками отрасли и главами дальневосточных регионов.

Квота будет распределяться Росрыболовством между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам аукциона.

Законопроект предусматривает, что победитель аукциона должен будет взять на себя обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых установит правительство.

Предполагается, что распределенные доли квоты краба в инвестиционных целях будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Общий допустимый улов (ОДУ) определенных видов крабов в определенных районах их добычи, распределяемый применительно к новой квоте, будет составлять 50% ОДУ крабов в этих районах.

Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закрепленные за ними доли квот на вылов биоресурсов.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: краб  росрыболовство  передел  аукцион  инвестквоты 



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