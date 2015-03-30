Японский премьер не хочет участвовать в торжествах по случаю 70-летия Победы

На окончательное решение также влияет спорный вопрос Южных Курил

Премьер-министр Японии Синдзо АБЭ планирует отклонить приглашение России принять участие в торжествах в Москве 9 мая по случаю 70-летия Победы, сообщила газета "Санкэй" со ссылкой на правительственные источники.

О решении премьера будет официально объявлено в течение апреля.

Синдзо Абэ, учитывает то, что от участия в торжествах в Москве 9 мая отказались лидеры США, Франции и Германии. Он также, указывает газета, принимает во внимание отсутствие мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны и ситуацию вокруг Южных Курил.

Юрий РОГОВ. "Золотой Рог", Владивосток