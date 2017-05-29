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Очередная ракета из Северной Кореи долетела до зоны Японии
Запуск был произведен с восточного побережья
Запущенная КНДР ракета в понедельник упала в исключительной экономической зоне Японии, Запуск был произведен с восточного побережья в воскресенье ориентировочно в 23.40 по московскому времени. Ракета пролетела около 450 километров, сообщило агентство Киодо со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.
По данным Примгидромета, что в настоящее время радиационный фон в Приморском крае составляет 11-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Специалисты проводят измерения ежечасно.
Приморье - единственный регион России, граничащий с КНДР.
Япония незамедлительно заявила решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях. Пуск ракеты генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ СУГА назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.
Последний раз КНДР провела пуск баллистической ракеты 21 мая с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова. Максимальная высота полета - 560 километров.
Ранее и. о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан ТОРНТОН заявила, что заметили изменение отношения Китая к КНДР. По ее мнению, действия Пекина свидетельствуют о его понимании необходимости оказать давление на КНДР в связи с запусками ракет и признании того, что Пхеньян подрывает безопасность КНР.
Власти Китая уже предложили КНДР приостановить ракетные пуски и развитие ядерной программы в обмен на приостановку военных учений со стороны США и Южной Кореи.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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Высота полета 560км? ну-ну-))