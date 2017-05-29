www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Очередная ракета из Северной Кореи долетела до зоны Японии

29 Мая 2017, 08:09 | В мире

Запуск был произведен с восточного побережья

Запущенная КНДР ракета в понедельник упала в исключительной экономической зоне Японии, Запуск был произведен с восточного побережья в воскресенье ориентировочно в 23.40 по московскому времени. Ракета пролетела около 450 километров, сообщило агентство Киодо со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

По данным Примгидромета, что в настоящее время радиационный фон в Приморском крае составляет 11-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Специалисты проводят измерения ежечасно.

Приморье - единственный регион России, граничащий с КНДР.

Япония незамедлительно заявила решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях. Пуск ракеты генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ СУГА назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Последний раз КНДР провела пуск баллистической ракеты 21 мая с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова. Максимальная высота полета - 560 километров.

Ранее и. о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан ТОРНТОН заявила, что заметили изменение отношения Китая к КНДР. По ее мнению, действия Пекина свидетельствуют о его понимании необходимости оказать давление на КНДР в связи с запусками ракет и признании того, что Пхеньян подрывает безопасность КНР.

Власти Китая уже предложили КНДР приостановить ракетные пуски и развитие ядерной программы в обмен на приостановку военных учений со стороны США и Южной Кореи.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: КНДР  запуск  ракета  Япония 






Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним09:30, 29.05.2017#

    Высота полета 560км? ну-ну-))

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru