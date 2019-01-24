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Глава Apple посмеялся над российским телефоном
Гендиректор производителя iPhone якобы ничего не слышал о Яндекс.Телефоне
Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим КУК рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
В коридорах форума корреспонденту РИА Новости удалось спросить его, слышал ли он про Яндекс.Телефон и что думает про него.
«Я не слышал про него», - рассмеялся Кук в ответ на вопрос.
«Яндекс» начал продажи своего смартфона с голосовым помощником «Алиса» в начале декабря 2018 года. Телефон работает на ОС Android 8.1, оснащен двумя основными камерами (разрешением 16 Мп и 5 Мп) и одной фронтальной (5 Мп), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630, 4 Гб оперативной памяти и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160x1080 точек. Есть система бесконтактной оплаты покупок, телефон поддерживает платежные системы «Яндекс.Деньги» и Google Pay. Устройство имеет слоты для двух sim-карт. Мощность аккумулятора - 3050 мАч, что позволит «Яндекс.Телефону» работать до 24 дней в режиме ожидания, до 10 часов при работе в интернете через Wi-Fi и до 90 часов музыки. Цена смартфона составляет 17,99 тыс. рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС
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