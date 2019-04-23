Китай опять опередил Россию

На этот раз в продвижении технологии 5G

Корпорация China Unicom запустила испытательную сеть связи 5G в семи городах Китая. Сеть будет покрывать городские районы и окрестности Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Нанкина, Ханчжоу и новую экономическую зону недалеко от Пекина Сюнъань.

В декабре прошлого года министерство информатизации и промышленности Китая выдало лицензии трем основным сотовым операторам страны China Telecom, China Unicom и China Mobile на использование тестовых частот для сети 5G.

В России, согласно программе «Цифровая экономика», устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах с населением от 1 млн человек. Предполагается, что на создание сети связи пятого поколения компаниями будет затрачено около 650 млрд рублей.

Наилучшим диапазоном частот для 5G является полоса 3,4-3,8 ГГц. Этот так называемый «золотой диапазон» занят большим количеством пользователей, и достаточной ширины свободной полосы частот для того, чтобы каждому игроку отдельно разворачивать сети, в этом диапазоне пока найти не удается. В середине февраля Минкомсвязь направила на согласование в Минфин, Минобороны, Минпромторг, ФСБ и ФСО концепцию, подразумевающую создание единого инфраструктурного оператора для развития 5G.

Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США были запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.

В США услуги 5G доступны абонентам Verizon в ряде районов Чикаго и Миннеаполиса. В Южной Корее пользоваться 5G могут абоненты SK Telecom и KT. Для пользования новыми услугами нужны смартфоны с поддержкой 5G, которые уже появились в продаже.

Досье газеты «Золотой Рог»

5G (fifth generation) - это пятое поколение технологий мобильной связи со скоростью передачи данных свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.