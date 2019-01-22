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Сбербанк остался самым дорогим
Среди брендов России
Консалтинговая компания Brand Finance в очередной раз признала бренд Сбербанка самым дорогим в России, следует из ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500. При этом главный банк страны признан вторым «сильнейшим» брендом мира после автопроизводителя Ferrari.
Как следует из ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500, по итогам 2018 года Сбербанк занял 139-е место среди самых дорогих мировых брендов. Годом ранее он находился на 129-м месте.
На втором месте среди российских компаний находится «Газпром». За прошедший год он поднялся с 319-ой на 242-ю позицию. В рейтинг также вошел бренд «ЛУКОЙЛ», который занял 356-е место против 367-го годом ранее.
Тройка самых дорогих брендов мира осталась неизменной: ее возглавляет Amazon (стоимость бренда оценивается в $187,9 млрд), на втором месте - Apple ($153,6 млрд), на третьем - Google ($142,8 млрд). На четвертое место рейтинга поднялась компания Microsoft, чей бренд за год подорожал на 47%, до $119,6 млрд. Замыкает пятерку лидеров Samsung, бренд которого оценивается в $91,3 млрд.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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