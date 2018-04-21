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Войны у границ Приморья не будет
Америка не рискнула связываться с Северной Кореей
Лидер КНДР КИМ Чен Ын объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного орудия и межконтинентальных баллистических ракет, цитируют южнокорейские СМИ сообщение северокорейского агентства ЦТАК.
Кроме того, будет остановлена работа ядерного полигона на севере страны. Сеульские СМИ отмечают, что речь идет, судя по всему, о полигоне Пунгери, на котором КНДР провела все свои испытания ядерного оружия.
Президент США Дональд ТРАМП в Twitter написал, что приветствует заявление КНДР и заявил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером. Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в мае или в начале июня.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото: Reuters
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