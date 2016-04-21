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Facebook заплатит своим пользователям

21 Апреля 2016, 15:03 | В мире

Самая популярная в мире социальная сеть Марка Цукерберга собралась перейти к материальному поощрению своих пользователей. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ, в ближайшее время будет разработана система выплаты вознаграждений за посты.

Как пишет американское издание The Verge, в руководстве социальной сети Facebook задумались о том, какие существуют способы помочь пользователям зарабатывать на собственном творчестве во всемирной Сети. Так, разработчики обратились к зарегистрированным на Facebook людям, которым предлагается выбрать способ монетизации, если решение об оплате их поста будет принято.

В частности, предложены такие варианты денежного поощрения, как чаевые, бронированный контент, либо же доход социальной сети от размещения рекламной информации. Кроме того, респондентам предоставили выбрать вариант решения по вводу кнопки "Призыв к действию". По словам разработчиков, она должна будет повлиять на привлечение подписчиков к совершению пожертвований.

Напомним, ежемесячная аудитория Facebook превышает 1,5 миллиарда человек. Фактически каждый четвертый-пятый житель планеты является пользователем этой социальной сети. Чистая прибыль Facebook в 2015 году выросла на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,68 миллиарда долларов. Выручка в 2015 году составила 17,93 миллиарда долларов, показав рост на 44 процента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: facebook  оплата  пост 






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Комментарии

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