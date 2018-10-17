Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владельцев "айфонов" ожидает новый удар
Продажи крутых смартфонов Huawei в России начнутся уже 10 ноября
Продажи флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro в России начнутся 10 ноября, говорится в сообщении китайского производителя. Презентация устройств прошла в Лондоне. Компания представила серию из четырех моделей: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X и Porsche Design Huawei Mate 20 RS.
Новые смартфоны получили экраны с диагоналями 6,53 дюйма (Mate 20), 6,39 дюйма (Mate 20 Pro) и AMOLED экран с диагональю 7,2 дюйма (Mate 20 X). Смартфоны серии Mate 20 оснащены тройными камерами. Так, камера Mate 20 Pro оснащена основным объективом 40 МП, широкоугольным 20 МП и телеобъективом 8 МП. Емкость батареи смартфонов начинается от 4 тыс.мА/ч. По факту Mate 20 Pro - первый в мире смартфон, поддерживающий протокол связи 4.5G LTE Cat.21, что позволяет увеличить скорость загрузки до 1,4 Гбит/с.
Предзаказ на устройства в России начнется 17 октября в интернет- магазине Huawei. Смартфон Huawei Mate 20 будет доступен для россиян в цветах (полночный синий и сумеречный), Huawei Mate 20 Pro - в изумрудно- зеленом и черном. Эти две модели будут доступны по цене 57,77 тыс. рублей и 77,77 тыс. рублей соответственно. Модель Huawei Mate 20 X не будет представлена на российском рынке, а вот вопрос поставки модели Porsche Design Huawei Mate 20 RS в РФ еще не решен.
Американская корпорация Apple представила новинки 12 сентября. В официальном интернет-магазине Apple с 28 сентября можно купить iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Стоимость iPhone XS составляет от 88 тыс. до 119 тыс. рублей в зависимости от размера памяти, а iPhone XS Max - от 97 тыс. до 128 тыс. рублей.
У крупнейших ритейлеров самой популярной моделью стал золотой iPhone XS Max 256 Гб. Высокие темпы роста продаж показали и Apple Watch S4.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости раздела
- Владельцев "айфонов" ожидает новый удар
- Войны у границ Приморья не будет
- Очередная ракета из Северной Кореи долетела до зоны Японии
- Японцы бросились скупать новые автомобили
- Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря
- Бывший президент Франции считает Путина самым сильным
- Facebook заплатит своим пользователям
- Глава крупнейшей авиакомпании Китая снят с должности за коррупцию
- Хакеры взялись за Apple
- ВЭФ: Две Кореи не смогли встретиться во Владивостоке из-за обострения на Корейском полуострове
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году