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ПУТИН рассказал все о еще одной "нашей" земле

17 Апреля 2014, 21:18 | В мире

Президент России считает несерьезными разговоры о необходимости вернуть России Аляску, которую в шутку называют "Айс-Крым"

"Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска?" - сказал президент Владимир ПУТИН в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос пенсионерки.

"У нас северная страна. 70% нашей территории относится к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска - это разве южное полушарие? Тоже холодно. Давайте не будем горячиться. Кстати, Аляска была продана в XIX веке. Луизиана была продана французами в это же время, примерно, Соединенным Штатам. Тысячи километров квадратных были проданы за $7,2 млн. Правда, золотом. Сейчас эквивалент можно посчитать, конечно, но недорого", - заявил президент РФ.

По словам Путина, он в курсе, что некоторые в России в шутку называют Аляску "Айс-Крым". И намекнул, что это - северная терриория, а нам лишние северные надбавки врядли нужны.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Путин  крым  Аляска 



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Комментарии

  • Иван`ов16:22, 18.04.2014#

    Все правильно считает

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ17:10, 18.04.2014#

    на Аляске климат мягче, чем на Чукотке. ископаемых тоже хватает, богатая флора и фауна. плюс богатства моря. Анкоридж вполне цивильное место, не сравнить с нашими северами.

  • эскимос21:04, 18.04.2014#

    айс-крым еще не приготовили

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