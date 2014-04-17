ПУТИН рассказал все о еще одной "нашей" земле

Президент России считает несерьезными разговоры о необходимости вернуть России Аляску, которую в шутку называют "Айс-Крым"

"Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска?" - сказал президент Владимир ПУТИН в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос пенсионерки.

"У нас северная страна. 70% нашей территории относится к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска - это разве южное полушарие? Тоже холодно. Давайте не будем горячиться. Кстати, Аляска была продана в XIX веке. Луизиана была продана французами в это же время, примерно, Соединенным Штатам. Тысячи километров квадратных были проданы за $7,2 млн. Правда, золотом. Сейчас эквивалент можно посчитать, конечно, но недорого", - заявил президент РФ.

По словам Путина, он в курсе, что некоторые в России в шутку называют Аляску "Айс-Крым". И намекнул, что это - северная терриория, а нам лишние северные надбавки врядли нужны.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.