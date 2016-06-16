Бывший президент Франции считает Путина самым сильным

Николя Саркози призвал российского президента отказаться от контрсанкций против Запада

Экс-президент Франции Николя САРКОЗИ на сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), открывшегося в четверг в северной столице, предложил президенту РФ Владимиру ПУТИНУ снять ограничения, введенные РФ в ответ на принятие Западом антироссийских санкций.

«Самый сильный должен протянуть руку первым. Самый сильный - это Россия и президент Путин», - сказал Николя Саркози.

По мнению влиятельного политика, если Россия первой сделает шаг в сторону Европы, это будет по достоинству оценено во всем мире.

«Если Россия сделает такой жест доброй воли, думаете, Европа не ответит сразу же? Я думаю, что Европа ответит адекватно, потому что она хочет этого. Вопрос в том, кто сделает первый жест. Я говорил это господину президенту Путину: «Сделайте это предложение, вы ничем не рискуете, ну, уберете это предложение, если не получится. Вот и весь риск. Иначе и на будущий год снова будем говорить об украинской проблеме. И еще через год, а ситуация только ухудшится», - пояснил Николя Саркози.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, которое состоится 17 июня, выступят президент РФ Владимир ПУТИН, его казахстанский коллега Нурсултан НАЗАРБАЕВ, а также премьер-министр Италии Маттео РЕНЦИ.

Программа ПМЭФ включает более 100 мероприятий, в том числе проведение делового форума ШОС и форума «Деловой двадцатки». Дискуссии пройдут в традиционных для форума форматах семинаров, «круглых столов», деловых завтраков и теледебатов. Мероприятие впервые проходит на новом месте - в недавно построенном конгрессно-выставочном центре «Эскспофорум», который стал крупнейшей выставочной площадкой в Восточной Европе.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург