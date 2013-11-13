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Путин подтвердил готовность России построить газопровод в Южную Корею

13 Ноября 2013, 10:39 | В мире

Трасса может пройти по дну моря или по суше по маршруту Сахалин - Владивосток - Республика Корея (через территорию КНДР). По оценке главы государства, морской вариант дорогой и сложный, сухопутный бы был идеальным при решении политических проблем.

"Возможно строительство трубопроводных систем и поставки так называемого трубного газа. Это, как мы понимаем, может быть реализовано двумя способами: либо строительством трубопроводной системы по дну океана, либо по территории Корейской Народно-Демократической Республики, затем с выходом в Республику Корея. Конечно, по территории это дешевле и надежнее, если вынести за скобки проблемы политического характера. Если бы это удалось сделать, то, наверное, это было бы идеальным вариантом ", - сказал Путин в интервью южнокорейской телерадиовещательной компании KBS накануне визита в Сеул.

При этом российский лидер отметил: "Не наше дело вмешиваться в отношения между севером и югом Кореи, между КНДР и Республикой Корея. Если две Кореи смогут договориться, то этот вариант был бы достаточно быстро реализован", - заверил президент РФ.

Представители газовой отрасли ранее критиковали такую идею, говоря о технических сложностях прокладки такой магистрали, так как морское дно в этом районе имеет очень сложный рельеф. Перспектива прокладки газопровода по территории КНДР осложнена неутихающей "холодной войной" между двумя Кореями. До настоящего времени экономика Южной Кореи снабжается исключительно сжиженным природным газом.

Путин также предупредил о сложностях подводного маршрута.

"По дну океана тоже возможно. Но, по предварительным оценкам, могу сразу сказать, это непростой проект. Там большие глубины, и есть еще одна составляющая, которую нужно иметь в виду: проект будет рентабельным только в том случае, если будет обеспечен определенный объем поставок, и по таким принципам ценообразования, которые будут понятны и зафиксированы на длительную перспективу. И в этом случае, конечно, мы должны будем подписывать так называемые долгосрочные контракты, имея в виду, что инвестиции в эту инфраструктуру должны гарантированно окупаться", - подчеркнул Путин.

Еще одним вариантом поставок он назвал доставку сжиженного природного газа из РФ, обратив внимание на то, что российские компании будут осуществлять и проекты по сжижению природного газа как на севере страны, на полуострове Ямал, так и на Дальнем Востоке, в том числе в Приморье.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото kremlin.ru.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: газопровод  Путин  южная корея 






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Комментарии

  • Псевдоним23:11, 13.11.2013#

    а приморскому краю

  • приморец23:14, 13.11.2013#

    а ему главное продать за границу а сваки и дровами потопят.

  • приморский23:32, 13.11.2013#

    ему важно быстрее всё распродать и свалить на виллу в испанию.

  • Apanch23:39, 13.11.2013#

    Торговля это хорошо, но торговля ресурсами - постыдство!

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