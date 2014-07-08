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Угольный терминал в северокорейском Раджине официально откроют 18 июля
На данном этапе основной объем составят грузы "Мечела".
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и КНДР 18 июля введут в эксплуатацию терминал в порту Раджин.
Проект реализует совместное предприятие "РасонКонТранс", созданное в 2008 году с долевым участием ОАО "Торговый дом РЖД" (70%) и порта Раджин (30%).
"Мечел" сотрудничает с ОАО "РЖД Логистика", которое предоставляет услуги экспедирования транспортировки грузов, в частности через порт Раджин. Партнерство "Мечела" и группы РЖД длится уже около пяти лет.
Железнодорожный участок Хасан - Раджин официально открылся в сентябре 2013 года. В порту Раджин проведены строительно-монтажные работы, установлено оборудование.
Инвестиции в проект составляют около 9,5 млрд рублей. Проектом предусмотрена перевозка угля в объеме до 4 млн тонн в год. В дальнейшем прогнозируется увеличение грузопотока и расширение номенклатуры грузов, включая контейнерные.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Дмитрия ФОМИЧЕВА, ZRPRESS.RU .
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