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Ростуризм призывает не ездить в Южную Корею из-за коронавируса MERS
Приморцы, между тем, авиабилеты и турпутевки не сдают
"В целях предупреждения заражения коронавирусной инфекцией гражданам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) и Южную Корею без острой необходимости", - говорится в сообщении на сайте Ростуризма.
По оценке ВОЗ, заражение коронавирусом MERS происходит только при близких контактах. Ситуация, по мнению экспертов, не препятствует международным поездкам и торговле. Вместе с тем, отмечается, что механизм передачи инфекции остается в стадии изучения.
Число жертв вспышки коронавируса MERS в Южной Корее уже достигло шести человек. Кроме того, зафиксировано еще 23 новых случая заражения MERS. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 87 человек. Около 2,3 тыс. человек остаются в карантине.
Власти Южной Кореи ранее приняли решение отслеживать по мобильным телефонам местонахождение и контакты тех, кто находится в карантине.
По данным южнокорейских СМИ, первый случай заболевания MERS был диагностирован 20 мая у человека, незадолго до этого посетившего Саудовскую Аравию.
Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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