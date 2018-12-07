Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
5G становится реальностью
Nokia на ежегодной стартап-конференции Slush в Хельсинки представила новые возможности для бизнеса
Финская Nokia на ежегодной стартап-конференции Slush, прошедшей в Хельсинки, продемонстрировала свои возможности по организации работы связи 5G на основе своего решений. Технология 5G, запуск которой является одной из составляющих так называемой четвертой промышленной революции, уже скоро будет применяться в таких областях, как автономные транспортные средства, дроны с камерами 4K, Интернете вещей и виртуальной реальности.
Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», посетивший стенд Nokia на Slush-2018, собственноручно убедился в возможностях 5G, сыграв в популярные компьютерные игры фактически при полном отсутствии задержек при передаче данных, что очень ценится геймерами. Но еще больше возможностей 5G предоставляет для бизнеса. Главные преимущества, которые дает технология, - высокая скорость передачи данных, надежность сетей и способность подстраиваться под конкретные задачи и потребности приложений.
Ежегодная технологическая конференция Slush проходила 4 и 5 декабря в выставочном центре Messukeskus в Хельсинки при участии около 3 тыс. инновационных компаний из десятков стран мира, в том числе российского Сколково. Slush считается крупнейшим в Северной Европе событием для разработчиков новых технологий.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Конференция Slush, основанная десять лет назад создателями игры Angry Birds, стала площадкой для поиска деловых партнеров и инвесторов, обмена идеями и опытом в области технологических инноваций. Помимо Хельсинки, Slush проводится также в Токио, Сингапуре и Шанхае. Наряду с игровыми и медико-биологическими компаниями, Slush привлекает стартапы, делающие ставку на средства программного и технического обеспечения, экологически чистые технологии, информационную безопасность.
«Это мероприятие было организовано студентами. Десять лет назад у них ничего не было, они даже не закончили университет, и смотрите, чего они добились. Это мероприятие - доказательство силы предпринимательства», - сказал на церемонии открытия председатель совета директоров Nokia Ристо СИИЛАСМАА.
В этом году на конференции собралось около 20 тыс. гостей, в том числе почти 2 тыс. инвесторов. От «Сколково» на Slush приехали, в частности, компании QRepublic (продемонстрировала браслет для туристов, хранящий их медицинскую карту), «Нейрочат» (представила первый в мире коммуникационный аппаратно-программный комплекс для людей с тяжелыми нарушениями речи и движений), Inspector Cloud с системой автоматического распознавания товаров на полках в продовольственных розничных сетях.
Отметим, что в этом году ПАО «Ростелеком» и Nokia создали в России совместное предприятие для производства софта и оборудования для сетей связи «РТК - Сетевые технологии». Уставный капитал компании составляет 100 млн рублей. «Ростелеком» получил в совместном предприятии 51%, Nokia - 49%. Финская компания готова вложить в СП до 10 млрд рублей на горизонте 2019-2022 годов: средства будут направлены на разработку собственных продуктов, а также поглощение и участие в капитале российских технологических компаний.
Олег КЛИМЕНКО.
Фото автора.
Новости тематики
- 5G становится реальностью
- Войны у границ Приморья не будет
- Очередная ракета из Северной Кореи долетела до зоны Японии
- Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря
- Бывший президент Франции считает Путина самым сильным
- Глава крупнейшей авиакомпании Китая снят с должности за коррупцию
- Хакеры взялись за Apple
- Японский премьер не хочет участвовать в торжествах по случаю 70-летия Победы
- ПУТИН рассказал все о еще одной "нашей" земле
Новости раздела
- 5G становится реальностью
- Войны у границ Приморья не будет
- Очередная ракета из Северной Кореи долетела до зоны Японии
- Японцы бросились скупать новые автомобили
- Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря
- Бывший президент Франции считает Путина самым сильным
- Facebook заплатит своим пользователям
- Глава крупнейшей авиакомпании Китая снят с должности за коррупцию
- Хакеры взялись за Apple
- ВЭФ: Две Кореи не смогли встретиться во Владивостоке из-за обострения на Корейском полуострове
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Умер президент США
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
- Опубликован ТОП-10 вакансий для банковских работников в Приморье
- Крупнейший на Дальнем Востоке водноспортивный комплекс на Сахалине подключили к газу
- Во Владивостоке инвестор из Гонконга за 1,5 млрд рублей строит доступное жилье