5G становится реальностью

Nokia на ежегодной стартап-конференции Slush в Хельсинки представила новые возможности для бизнеса

Финская Nokia на ежегодной стартап-конференции Slush, прошедшей в Хельсинки, продемонстрировала свои возможности по организации работы связи 5G на основе своего решений. Технология 5G, запуск которой является одной из составляющих так называемой четвертой промышленной революции, уже скоро будет применяться в таких областях, как автономные транспортные средства, дроны с камерами 4K, Интернете вещей и виртуальной реальности.

Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», посетивший стенд Nokia на Slush-2018, собственноручно убедился в возможностях 5G, сыграв в популярные компьютерные игры фактически при полном отсутствии задержек при передаче данных, что очень ценится геймерами. Но еще больше возможностей 5G предоставляет для бизнеса. Главные преимущества, которые дает технология, - высокая скорость передачи данных, надежность сетей и способность подстраиваться под конкретные задачи и потребности приложений.

Ежегодная технологическая конференция Slush проходила 4 и 5 декабря в выставочном центре Messukeskus в Хельсинки при участии около 3 тыс. инновационных компаний из десятков стран мира, в том числе российского Сколково. Slush считается крупнейшим в Северной Европе событием для разработчиков новых технологий.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Конференция Slush, основанная десять лет назад создателями игры Angry Birds, стала площадкой для поиска деловых партнеров и инвесторов, обмена идеями и опытом в области технологических инноваций. Помимо Хельсинки, Slush проводится также в Токио, Сингапуре и Шанхае. Наряду с игровыми и медико-биологическими компаниями, Slush привлекает стартапы, делающие ставку на средства программного и технического обеспечения, экологически чистые технологии, информационную безопасность.

«Это мероприятие было организовано студентами. Десять лет назад у них ничего не было, они даже не закончили университет, и смотрите, чего они добились. Это мероприятие - доказательство силы предпринимательства», - сказал на церемонии открытия председатель совета директоров Nokia Ристо СИИЛАСМАА.

В этом году на конференции собралось около 20 тыс. гостей, в том числе почти 2 тыс. инвесторов. От «Сколково» на Slush приехали, в частности, компании QRepublic (продемонстрировала браслет для туристов, хранящий их медицинскую карту), «Нейрочат» (представила первый в мире коммуникационный аппаратно-программный комплекс для людей с тяжелыми нарушениями речи и движений), Inspector Cloud с системой автоматического распознавания товаров на полках в продовольственных розничных сетях.

Отметим, что в этом году ПАО «Ростелеком» и Nokia создали в России совместное предприятие для производства софта и оборудования для сетей связи «РТК - Сетевые технологии». Уставный капитал компании составляет 100 млн рублей. «Ростелеком» получил в совместном предприятии 51%, Nokia - 49%. Финская компания готова вложить в СП до 10 млрд рублей на горизонте 2019-2022 годов: средства будут направлены на разработку собственных продуктов, а также поглощение и участие в капитале российских технологических компаний.

Олег КЛИМЕНКО.

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