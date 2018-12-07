www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.74 р. 100 JPY: 59.05 р.
EUR: 75.61 р. 10 CNY: 96.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

5G становится реальностью

07 Декабря 2018, 12:20 | В мире

Nokia на ежегодной стартап-конференции Slush в Хельсинки представила новые возможности для бизнеса

Финская Nokia на ежегодной стартап-конференции Slush, прошедшей в Хельсинки, продемонстрировала свои возможности по организации работы связи 5G на основе своего решений. Технология 5G, запуск которой является одной из составляющих так называемой четвертой промышленной революции, уже скоро будет применяться в таких областях, как автономные транспортные средства, дроны с камерами 4K, Интернете вещей и виртуальной реальности.

Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», посетивший стенд Nokia на Slush-2018, собственноручно убедился в возможностях 5G, сыграв в популярные компьютерные игры фактически при полном отсутствии задержек при передаче данных, что очень ценится геймерами. Но еще больше возможностей 5G предоставляет для бизнеса. Главные преимущества, которые дает технология, - высокая скорость передачи данных, надежность сетей и способность подстраиваться под конкретные задачи и потребности приложений.

Ежегодная технологическая конференция Slush проходила 4 и 5 декабря в выставочном центре Messukeskus в Хельсинки при участии около 3 тыс. инновационных компаний из десятков стран мира, в том числе российского Сколково. Slush считается крупнейшим в Северной Европе событием для разработчиков новых технологий.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Конференция Slush, основанная десять лет назад создателями игры Angry Birds, стала площадкой для поиска деловых партнеров и инвесторов, обмена идеями и опытом в области технологических инноваций. Помимо Хельсинки, Slush проводится также в Токио, Сингапуре и Шанхае. Наряду с игровыми и медико-биологическими компаниями, Slush привлекает стартапы, делающие ставку на средства программного и технического обеспечения, экологически чистые технологии, информационную безопасность.

«Это мероприятие было организовано студентами. Десять лет назад у них ничего не было, они даже не закончили университет, и смотрите, чего они добились. Это мероприятие - доказательство силы предпринимательства», - сказал на церемонии открытия председатель совета директоров Nokia Ристо СИИЛАСМАА.

В этом году на конференции собралось около 20 тыс. гостей, в том числе почти 2 тыс. инвесторов. От «Сколково» на Slush приехали, в частности, компании QRepublic (продемонстрировала браслет для туристов, хранящий их медицинскую карту), «Нейрочат» (представила первый в мире коммуникационный аппаратно-программный комплекс для людей с тяжелыми нарушениями речи и движений), Inspector Cloud с системой автоматического распознавания товаров на полках в продовольственных розничных сетях.

Отметим, что в этом году ПАО «Ростелеком» и Nokia создали в России совместное предприятие для производства софта и оборудования для сетей связи «РТК - Сетевые технологии». Уставный капитал компании составляет 100 млн рублей. «Ростелеком» получил в совместном предприятии 51%, Nokia - 49%. Финская компания готова вложить в СП до 10 млрд рублей на горизонте 2019-2022 годов: средства будут направлены на разработку собственных продуктов, а также поглощение и участие в капитале российских технологических компаний.

Олег КЛИМЕНКО.

Фото автора.


 

 

 


 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: 5g  "ростелеком"  стартап  nokia  Хельсинки  "Сколково" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru