ВЭФ: Две Кореи не смогли встретиться во Владивостоке из-за обострения на Корейском полуострове

Глава Минвостокразвития считает, что Россия не должна выполнять роль челнока между КНДР и Республикой Корея

Августовское обострение отношений на границе между Северной и Южной Кореей помешало делегациям этих стран провести встречу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Все мы знаем, что возникли сложности между двумя Кореями. Все мы рады, что они разрешились в мирном ключе. К сожалению, это наложило отпечаток, и мероприятие в том формате, в котором мы хотели его провести в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) пока не состоялось", - сообщил журналистам глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА.

В тоже время в рамках форума состоялись отдельные переговоры и с министром внешнеэкономических дел КНДР, и с министром промышленности и торговли Республики Корея, в ходе которых обсуждалась ситуация на Корейском полуострове.

"На переговорах я обратил внимание представителей обеих стран, что Россия выполняет роль челнока между двумя Кореями. Это не самая продуктивная форма. Нужно в любом случае двигаться к формату полноценного трехстороннего обсуждения", - сказал глава Александр Галушка.

Он добавил, что северокорейские партнеры заверили, что у российской стороны есть полный мандат на ведение переговоров с Южной Кореей от имени двух сторон - РФ и КНДР.

"Но мы видим практически, что это не самое продуктивная организационная модель. Давайте сядем за один стол и вместе будем это обсуждать. Каждый будет за себя говорить, а мы не будем с чужих слов передавать", - сказал Александр Галушка.

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что предложил обеим сторонам продолжать диалог, несмотря ни на какие возникающие сложности.

"Диалог нужно продолжать. Я довел эту принципиальную позицию российского правительства до официальных представителей Северной и Южной Корей. Конечно, в сложившейся ситуации вот такая встреча трех министров преждевременна, но все равно нужно на нее переходить. Будем в этом направлении двигаться", - отметил Галушка.

Досье «Золотого Рога»

10 августа Южная Корея впервые за 11 лет возобновила в районе демилитаризованной зоны работу громкоговорителей, через которые ведется пропагандистское вещание. Этому решению предшествовал инцидент с участием двух южнокорейских военных, которые получили ранения, подорвавшись на мине, заложенной в демилитаризованной зоне. В Сеуле обвинили Пхеньян в минировании демилитаризованной зоны, в КНДР эти обвинения отвергли. 20 августа Северная и Южная Кореи обменялись артиллерийскими залпами. 22 августа представители КНДР и Южной Кореи начали переговоры по разрешению кризисной ситуации. 24 августа стороны достигли соглашения по нормализации обстановки в районе демаркационной линии.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток