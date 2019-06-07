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Путин объявил о начале новой войны
Пока только на «технологическом фронте»
Китайского телекоммуникационного гиганта Huawei пытаются вытолкнуть с мирового рынка, речь идет об объявлении технологической войны, заявил президент России Владимир ПУТИН в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Ситуация вокруг компании Huawei, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, - это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», - сказал г-н Путин, выступая на пленарном заседании форума в Санкт-Петербурге.
Министерство торговли США в мае приняло решение о внесении Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
В свою очередь председатель КНР СИ Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G. МТС совместно с Huawei проведут пилотные запуски в России сети 5G в 2019-2020 годах, соответствующее соглашение в среду в Кремле подписали президент МТС Алексей КОРНЯ и глава Huawei ГО Пин в присутствии президента РФ Владимира ПУТИНА и Си Цзиньпина.
Разработанный компаниями план действий предусматривает внедрение технологий и решений 5G и «интернета вещей» на инфраструктуре МТС, модернизацию коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе на таких инфраструктурных объектах как скоростные поезда, метрополитен, многоэтажные жилищные комплексы и др.
Ранее МТС договорилась со шведской Ericsson о совместном развитии технологии связи 5G в 2019-2022 годах.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург
Фото с сайта Кремля
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