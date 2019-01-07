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За выезд из Японии придется заплатить
Островное государство хочет подзаработать на туристах
В Японии с понедельника взимается новый налоговый сбор на выезд из этой страны - 1000 иен (примерно $10), закон действует для граждан всех стран.
Японское правительство подсчитало, что к 2020 году в среднем в Страну Восходящего солнца посетят 40 млн туристов, это может принести большой доход государству.
Полученные от сбора налога средства будут использованы на улучшение пропускной способности международных аэропортов Японии за счет внедрения систем автоматического распознания лиц, на повышение привлекательности туристических достопримечательностей, предоставление более полной информации и сервиса туристам.
Исключение от уплаты налога на выезд будет сделано только для экипажей судов и самолетов, для депортируемых лиц, детей до двух лет и транзитных пассажиров, дипломатов и пассажиров правительственных спецрейсов, а также в случае вынужденных посадок или заходов в порты Японии самолетов и судов других стран из-за погодных условий, сообщает РИА Новости.
Тем, кто уже купил билеты до 7 января, на этот раз платить налог не придется.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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