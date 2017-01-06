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Японцы бросились скупать новые автомобили

06 Января 2017, 08:02 | В мире

Продажи в 2016 году выросли впервые за два года

Продажи новых автотранспортных средств в Японии в 2016 году снизились на 2% по сравнению с предыдущим годом и составили минимальные с 2011 года 4,97 млн машин, свидетельствуют данные Японской ассоциации автомобильных дилеров (JADA). Тем не менее аналитики отмечают позитивную тенденцию на японском авторынке и ожидают роста продаж в 2017 году, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Продажи микролитражных автомобилей в Японии (объем двигателя до 660 кубических см)  сократились на 9% - до 1,72 млн машин. Эти машины все еще популярны благодаря экономии топлива, но их доля рынка неуклонно снижается с повышения налога на продажи в апреле 2015 года.

Кроме того, негативным фактором для рынка малолитражек стал скандал с занижением показателей расхода топлива компанией Mitsubishi, которая также производила автомобили для Nissan.

Тем не менее, продажи обычных машин в минувшем году увеличились впервые за два года, на 3% - до 3,24 млн.

Аналитики отмечают позитивную тенденцию на японском авторынке и ожидают роста продаж в 2017 году. В декабре продажи новых машин повысились в прошлом месяце на 10,8% в годовом выражении, рост зафиксирован по итогам второго месяца подряд.

Также свою роль в привлечении покупателей может сыграть выход новых моделей от лидеров авторынка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: авторынок  nissan  Япония  продажи 






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Комментарии

  • Свояк10:05, 06.01.2017#

    И все это подержанное говно по заоблачным ценам всплывет у нас!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:27, 06.01.2017#

    Сам ты такой. Японка, даже подержанная лучше нашего автотаза)))) Но не всплывут, ибо государство не даст.

  • 12310:37, 06.01.2017#

    Заоблачные цены-результат обнищания населения, а не высоких цен + ценовая политика в стране ведется отдельно от доходов , достаточно сказать что сегодняшней зарплаты в 30 тыс. р. хватает только чтобы не умереть с голоду, о каких машинах, квартирах, отпусках на загранице может идти речь. Глава КУЗБАСА уже не выдержал и сказал все что думал о росте тарифов, остальные главы "всем довольны" , . . . , народ же жирует с минимальной заработной платой 8 тысяч рублей установленной в России.

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