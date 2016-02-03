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Глава крупнейшей авиакомпании Китая снят с должности за коррупцию
Коррупционер «от авиации» пользовался служебным получением и принимал подарки
Генеральный директор крупнейшей по размеру флота китайской авиакомпании China Southern Airlines Сы Сяньмин исключен из коммунистической партии Китая и снят с должности за коррупцию. Авиакомпания в настоящее время выполняет полеты из Владивостока в китайские Харбин и Чаньчунь.
Расследование в отношении Сы Сяньминя было начато в ноябре 2015 года по подозрению в «серьезном нарушении партийной дисциплины». Подобная формулировка обычно используется для антикоррупционных дел.
В сообщении комиссии говорится, что генеральный директор China Southern Airlines нарушил закон, принимал подарки, пользовался служебным получением для получения выгоды и оказывал содействие третьим лицам. Нарушения и признаки коррупции с его стороны были обнаружены в сфере закупок и продаж авиакомпании компании, ее бухгалтерии, управления активами, в вопросах кадровых перестановок.
Юрий РОГОВ. Деловая Газета «Золотой Рог»
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