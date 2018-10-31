www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.77 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 74.79 р. 10 CNY: 94.49 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Магазины "Эльдорадо" станут складами

31 Октября 2018, 13:46 | Приморье

Изменение стратегии связаны с поглощением сети ритейлером «М.Видео»

Ритейлер «Эльдорадо» объявил о проведении ребрендинга и запуске нового формата небольших магазинов. Сеть обновляет позиционирование и стратегию экспансии после того, как в апреле ее поглотил ритейлер «М.Видео», и на основе двух компаний была создана группа «М.Видео – Эльдорадо» (принадлежит группе «Сафмар» Михаила ГУЦЕРИЕВА).       

«Эльдорадо» продолжит открывать магазины стандартной площадью 1-1,2 тыс. кв. м, но в формате магазина-склада, в котором сокращена площадь неторговых помещений и увеличен ассортимент представленных в торговой зоне товаров, говорится в сообщении компании. Действующие магазины (их средняя торговая площадь - 1,4 тыс. кв. м) будут обновлены и также превратятся в магазины-склады.

Кроме того, сеть пополнится новым форматом «Эльдорадо 600» площадью 600 кв. метров. Это небольшие магазины в шаговой доступности, преимущественно стоящие отдельно, за пределами торговых центров, где в ассортименте преобладают популярные в сети модели бытовой техники и электроники: от 2 тыс. наименований. До конца 2018 года ритейлер планирует открыть около 25 новых магазинов, из них больше половины ‒ «Эльдорадо 600». Магазины небольшой площади будут представлены в крупных и малых городах с населением от 50 тыс. жителей.

В рамках ребрендинга ритейлер обновил корпоративный логотип, рекламную концепцию, сайт eldorado.ru, дизайн и оформление магазинов. В частности, из логотипа компании «Эльдорадо» исчезла «розетка», и появился символ «молния» в букве «Э». Базовыми цветами бренда останутся красный и белый, к ним добавится ярко-салатовый цвет с целью выделить «Эльдорадо» на фоне других игроков рынка. Вывески магазинов планируется поменять в течение нескольких лет.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Группа «М.Видео-Эльдорадо» - лидер российского рынка бытовой техники и электроники. После слияния сетей руководство группы говорило, что «М.Видео» останется ключевым брендом и будет специализироваться на более премиальном ассортименте. Сейчас под брендами «М.Видео» и «Эльдорадо» работает около 850 магазинов, в том числе в Приморском крае. К 2022 году «М.Видео-Эльдорадо» планирует увеличить сеть до 1,1 тыс. магазинов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото группы «М.Видео-Эльдорадо»

Автор:
Теги: торговля  Михаил Гуцериев  "м.видео"  ритейл  ребрендинг 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru