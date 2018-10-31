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Магазины "Эльдорадо" станут складами
Изменение стратегии связаны с поглощением сети ритейлером «М.Видео»
Ритейлер «Эльдорадо» объявил о проведении ребрендинга и запуске нового формата небольших магазинов. Сеть обновляет позиционирование и стратегию экспансии после того, как в апреле ее поглотил ритейлер «М.Видео», и на основе двух компаний была создана группа «М.Видео – Эльдорадо» (принадлежит группе «Сафмар» Михаила ГУЦЕРИЕВА).
«Эльдорадо» продолжит открывать магазины стандартной площадью 1-1,2 тыс. кв. м, но в формате магазина-склада, в котором сокращена площадь неторговых помещений и увеличен ассортимент представленных в торговой зоне товаров, говорится в сообщении компании. Действующие магазины (их средняя торговая площадь - 1,4 тыс. кв. м) будут обновлены и также превратятся в магазины-склады.
Кроме того, сеть пополнится новым форматом «Эльдорадо 600» площадью 600 кв. метров. Это небольшие магазины в шаговой доступности, преимущественно стоящие отдельно, за пределами торговых центров, где в ассортименте преобладают популярные в сети модели бытовой техники и электроники: от 2 тыс. наименований. До конца 2018 года ритейлер планирует открыть около 25 новых магазинов, из них больше половины ‒ «Эльдорадо 600». Магазины небольшой площади будут представлены в крупных и малых городах с населением от 50 тыс. жителей.
В рамках ребрендинга ритейлер обновил корпоративный логотип, рекламную концепцию, сайт eldorado.ru, дизайн и оформление магазинов. В частности, из логотипа компании «Эльдорадо» исчезла «розетка», и появился символ «молния» в букве «Э». Базовыми цветами бренда останутся красный и белый, к ним добавится ярко-салатовый цвет с целью выделить «Эльдорадо» на фоне других игроков рынка. Вывески магазинов планируется поменять в течение нескольких лет.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Группа «М.Видео-Эльдорадо» - лидер российского рынка бытовой техники и электроники. После слияния сетей руководство группы говорило, что «М.Видео» останется ключевым брендом и будет специализироваться на более премиальном ассортименте. Сейчас под брендами «М.Видео» и «Эльдорадо» работает около 850 магазинов, в том числе в Приморском крае. К 2022 году «М.Видео-Эльдорадо» планирует увеличить сеть до 1,1 тыс. магазинов.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото группы «М.Видео-Эльдорадо»
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