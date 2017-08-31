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В Приморье на взятках погорел крупный чиновник

31 Августа 2017, 08:36 | Приморье

За подношения от автоперевозчиков будут судить бывшего руководителя краевого Госавтодорнадзора

В Ленинский районный суд Владивостока направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Приморскому краю Ространснадзора Юрия ГУБАРЕВА, задержанного в феврале по обвинению в получении крупной взятки. Обвиняемый находится под стражей.

Экс-чиновник обвиняется в получении взятки за попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Экс-чиновник обвиняется в получении взятки за попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, фигурант, занимая должность начальника управления УГАДН по Приморскому краю, ежемесячно получал от двух индивидуальных предпринимателей от 10 тыс. рублей до 65 тыс. рублей. Следствие полагает, что предприниматели передали чиновнику 2,5 млн рублей за то, чтобы он не приостанавливал действия удостоверений, разрешающих российским перевозчикам заниматься международными автомобильными перевозками.

Передававшие взятки предприниматели добровольно сообщили в правоохранительные органы о незаконных действиях чиновника. В ходе следствия на дорогой автомобиль и жилье, принадлежащие фигуранту, наложен арест.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: взятка  суд  госавтодорнадзор 



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