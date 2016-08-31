Глава МЧС ввел режим чрезвычайной ситуации в Приморье

«Снимайте костюмы и галстуки и занимайтесь делом там», - потребовал от подчиненных глава ведомства

Глава МЧС России Владимир ПУЧКОВ ввел режим чрезвычайной ситуации для подразделений МЧС в Приморском крае из-за проливных дождей. Тайфун «Лайонрок» уже бушует в Приморье. По данным МЧС, уже затоплено около 300 жилых домов в нескольких муниципальных образованиях.

«Я ввел режим функционирования - чрезвычайная ситуация - для Главного управления МЧС по Приморскому краю и для всех подразделений Приморья. Выполняйте все необходимые мероприятия и там, где потопления произошли, и там, где есть риски подтоплений», - заявил Пучков в ходе селекторного совещания в среду.

Режим повышенной готовности введен для всех служб, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. «Обеспечьте эффективную работу всех структур. Снимайте костюмы и галстуки и занимайтесь делом там», - потребовал Владимир Пучков от подчиненных.

Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий циклона, в Приморском крае усилена. Для доставки спасателей и оборудования в подтопленные населенные пункты задействовано 10 воздушных судов, применяются беспилотные летательные аппараты, проводится круглосуточный мониторинг обстановки.

Из Хабаровска вечером в Уссурийск вылетит самолет Ил-76 МЧС России, который доставит в Приморский край дополнительную группу спасателей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток