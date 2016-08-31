"Восточный Порт" завершил строительство морского причала третьей очереди угольного терминала

Запуск третьей очереди запланирован на начало 2017 года

АО «Восточный Порт», крупнейший угольный порт Дальнего Востока, завершило строительство морского причала третьей очереди углепогрузочного комплекса, сообщает корр. Деловой газеты «Золотой Рог» с места события.

После завершения строительства гидротехнических сооружений инфраструктурный инвестпроект по двукратному увеличению производственных мощностей порта готов на 75%.









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«Восточный Порт» для увеличения пропускной способности с 2012 года строит третью очередь углепогрузочного комплекса. Стоимость проекта - 27 млрд рублей.

В настоящее время годовая пропускная способность порта составляет свыше 21 млн тонн. По итогам 2015 года АО «Восточный Порт» увеличило перевалку угля на 4,3% - до 22 млн 769,8 тыс. тонн.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток