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Силовики пришли за одним из крупнейших инвесторов Приморья

31 Марта 2018, 10:24 | Приморье

Сразу после президентских выборов

Совладелец и председатель совета директоров группы «Сумма» (контролирует Транспортную группу FESCO) Зиявудин МАГОМЕДОВ вечером в пятницу был доставлен на допрос в МВД. «Информация, что в группе проходили или проходят обыски, не соответствует действительности», - сообщили в пресс-службе холдинга.

По неподтвержденным официально данным, речь идет о расследовании Следственным департаментом МВД России трех уголовных дел о мошенничестве. На данный момент процессуальный статус г-на Магомедова пока неизвестен.

Отметим, что приморские активы группы «Сумма» пока не фигурируют. По некоторым данным, следственные действия проводились в том числе в рамках расследования хищения более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Кроме того, рассматриваются еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП).

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в декабре прошлого года Зиявудин Магомедов покинул пост председателя совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) и президента хоккейного клуба «Адмирал».

Досье "Золотого Рога"

Зиявудин Гаджиевич Магомедов родился 25 сентября 1968 года в Махачкале. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда БИЛАЛОВА. В 2012 году был председателем делового консультативного совета АТЭС. Группа «Сумма» - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в портовой отрасли, логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе «Сумма» принадлежат 32,5% акций ДВМП, 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Юрий Смитюк/ТАСС

о: Юрий Смитюк/ТАСС)

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/23/09/2015/560293e29a79472e2e0cd8b4

 

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/23/09/2015/560293e29a79472e2e0cd8b4

 

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/23/09/2015/560293e29a79472e2e0cd8b4
Автор:
Теги: группа "сумма"  МВД  Зиявудин Магомедов  ДВМП  мошенничество 



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