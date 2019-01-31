В Приморье будет построена новая автодорога

Она будет отходить от трассы, соединяющей города Артем, Находка и порт Восточный

В Приморском крае будет построена новая подъездная дорога к Находке с целью транспортного обеспечения новой территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический». Дорога будет отходить от трассы, соединяющей города Артем, Находка и порт Восточный.

Длина новой автотрассы составит более 15 километров: она начнется на пересечении улицы Пограничная и объездной дороги Находки, а закончится в месте слияния с трассой Артем – Находка – порт Восточный.

Дорогу обустроят светофорами, металлическим барьерным ограждением, сигнальными столбиками и автобусными остановками, рядом с которыми построят освещенные наземные пешеходные переходы.

Одновременно с обустройством дороги будет произведена рекультивация прилегающих участков земли и возведены два моста – через реку Литовка и ручей Лебединая падь.

Существующие участки местных дорог и улиц, которые будут использованы при строительстве, но находятся в аварийном состоянии, будут восстановлены.