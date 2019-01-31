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В Приморье будет построена новая автодорога
Она будет отходить от трассы, соединяющей города Артем, Находка и порт Восточный
В Приморском крае будет построена новая подъездная дорога к Находке с целью транспортного обеспечения новой территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический». Дорога будет отходить от трассы, соединяющей города Артем, Находка и порт Восточный.
Длина новой автотрассы составит более 15 километров: она начнется на пересечении улицы Пограничная и объездной дороги Находки, а закончится в месте слияния с трассой Артем – Находка – порт Восточный.
Дорогу обустроят светофорами, металлическим барьерным ограждением, сигнальными столбиками и автобусными остановками, рядом с которыми построят освещенные наземные пешеходные переходы.
Одновременно с обустройством дороги будет произведена рекультивация прилегающих участков земли и возведены два моста – через реку Литовка и ручей Лебединая падь.
Существующие участки местных дорог и улиц, которые будут использованы при строительстве, но находятся в аварийном состоянии, будут восстановлены.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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