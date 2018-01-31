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"Восточный Порт" работает в штатном режиме
Несмотря на аномальные морозы, портовикам удалось избежать существенного увеличения времени на выгрузку угля
АО «Восточный Порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный, Приморский край), специализирующееся на перегрузке угля на экспорт, перешло на выгрузка вагонов и погрузку угля в штатном режиме. В настоящее время на погрузке и на рейде в готовности к погрузке угольной продукции находится 19 судов общим тоннажем порядка 1 млн тонн.
В сообщении пресс-службы стивидора поясняется, что в январе аномальные морозы сковали льдом акваторию бухты Врангеля, штормовой ветер до 38 метров в секунду не позволял производить безопасную швартовку судов, что привело к полной остановке навигации в районе порта Восточный.
Обильный снегопад с последующей многодневной метелью также оказал влияние на темпы обработки груженых вагонов.
В Приморском крае с 22 по 26 января было объявлено штормовое предупреждение на период аномально холодной погоды.
В сообщении говорится, что благодаря собственной системе приведения смерзшегося угля в сыпучее состояние в АО «Восточный Порт» удалось избежать существенного увеличения времени на выгрузку угля.
В настоящее время выгрузка вагонов и погрузка угля ведутся в штатном режиме.
«Составы с углем проходят обработку на высокотехнологичном специализированном бурорыхлительном комплексе. В процессе выгрузки вагоны помещаются в вагоноразмораживающие устройства вместительностью 80 полувагонов. Затем отогретые вагоны перед выгрузкой перемещаются в закрытые каркасные ветрозащитные сооружения, оснащенные инфракрасными излучателями, которые помогают предотвратить повторное смерзание угля в полувагонах. Далее из ветрозащитных укрытий полувагоны с углем поступают в закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, оборудованный скоростными дверями на входе и выходе, что позволяет сохранять необходимую температуру в здании для поддержания сыпучести груза», - отмечается в сообщении.
Выгрузка угля в порту осуществляется двумя тандемными вагоноопрокидывателями, способными выгрузить 4 вагона общей грузоподъемностью 300 тонн за 2,5 минуты.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В настоящее время в структуру АО «Восточный Порт» входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. Годовая пропускная способность составляет свыше 21 млн тонн. С вводом третьей очереди предусмотрено увеличение пропускной способности порта до 39-40 млн тонн угля в 2019 году.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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