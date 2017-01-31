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В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
Его развитие одобрено на высшем уровне
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВЫМ подписано распоряжение правительства о включении зернового, контейнерного и бункеровочного терминалов в территориальную схему строительства морского порта Зарубино в Приморском крае.
На первом этапе включены объекты строительства зернового терминала мощностью 10 млн тонн, контейнерного терминала мощностью 0,9 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) и бункеровочного терминала мощностью 1,5 млн тонн в год. На следующем этапе мощность зернового терминала будет доведена до 33,5 млн тонн, контейнерного терминала - до 2,5 млн TEU в год.
Досье «Золотого Рога»: Проект «Большой порт «Зарубино» в морском порту Зарубино в бухте Троицы (Приморский край) реализует группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА. Проект предусматривает развитие железно- и автодорожной, а также энергетической инфраструктуры на участке Зарубино - Хуньчунь (Китай). Предполагается, что порт будет переваливать грузы из северо-восточных провинций КНР в южные, а также часть экспорта российского зерна. Объем инвестиций оценивается более чем в 200 млрд рублей. Партнером «Сумма» по проекту может стать международный портовый оператор DP World (ОАЭ).
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Комментарии
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Турыст12:40, 31.01.2017#
Не перестаю удивляться плюшевому тупому мечтателю. ФЕСКО , под руководством капитанов кораблей пустыни глубоко в прямой кишке, долги 6 млрд. рублей, кто даст деньги на развитие Залубино с деревянными сортирами по всей деревне. Активная работа Порно-Франка тому печальное подтверждение.
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Хорошо когда вначале сделают , а потом хвалятся. А так, очередная гиперскоростная труба группы сумма по отмыву денег или очередной СПГ.