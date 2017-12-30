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Приморцам не советуют покупать салаты в магазинах

30 Декабря 2017, 09:46 | Приморье

Иначе есть риск испортить праздничные дни

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций», - говорится на сайте ведомства.

С продуктами могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней.

Кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции - когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов. Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их не правильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.

«Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты», - предупреждает Роспотребнадзор.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что во время готовки нужно мыть руки перед началом приготовления и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи - для «сырого» и «готового», тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно (более суток) рубленное мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: технологии  Роспотребнадзор  предупреждение 



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