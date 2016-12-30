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Путин поручил добавить газу в Приморье

30 Декабря 2016, 19:46 | Приморье

Администрации края поручено выделять земельные участки для ВНХК без проведения торгов

Президент Владимир ПУТИН поручил правительству РФ принять меры для снабжения Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Приморье поставляемым ПАО «Газпром» природным газом в необходимом объеме, говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

Ранее потребность ВНХК в природном газе оценивалась в 4,5 млрд кубометров.

Также правительству поручено рассмотреть вопросы о включении в соответствующие государственные и федеральные целевые программы мероприятий по строительству объектов внешней инфраструктуры ВНХК и о финансировании такого строительства за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; принять решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический»; принять решение о предоставлении земельных участков без проведения торгов для строительства ВНХК. Доклад об исполнении поручения должен поступить в Кремль до 1 марта 2017 года.

Администрации Приморского края рекомендовано рассмотреть вопрос о включении в соответствующие государственные программы Приморского края мероприятий по строительству объектов водоснабжения, автомобильных дорог общего пользования регионального значения и объектов социальной инфраструктуры ВНХК на условиях софинансирования из федерального бюджета; совместно с органами местного самоуправления рассмотреть вопрос о предоставлении земельных участков без проведения торгов для строительства ВНХК.

Также рекомендовано ПАО «ФСК ЕЭС» совместно с территориальными сетевыми организациями обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов Восточного нефтехимического комплекса к электрическим сетям. ОАО «РЖД» обеспечить в приоритетном порядке доставку грузов, предназначенных для строительства Восточного нефтехимического комплекса.

Досье «Золотого Рога»: Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе Пади Елизарова Партизанского района Приморского края общей мощностью переработки 30 млн тонн, из которых 24 млн придется на нефть, 6 млн тонн - на нафту. «Роснефть» уже договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта ВНХК. В СП российской компании будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%. Предварительная оценка суммы инвестиций, необходимых для реализации проекта ВНХ составляет около 1,5 трлн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "Роснефть"  Владимир Путин  ВНХК  "газпром" 



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