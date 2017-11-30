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На новый завод "Соллерса" в Приморском крае требуются работники

30 Ноября 2017, 20:15 | Приморье

На региональном рынке труда такие кадры в дефиците

Заводу по производству автомобильных двигателей Mazda, который ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс») начало строить в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», требуется около 130 специалистов, в том числе около 100 рабочих.

Решить проблему подбора кадров инвестор пробует с привлечением Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

«Процесс обучения сотрудников начался почти одновременно с устройством фундамента будущего завода. В рамках подготовки к реализации данного проекта уже в следующем году нам потребуется порядка 130 специалистов, преимущественно инженерно-технического профиля, 100 из них - рабочие кадры. На региональном рынке труда наблюдается дефицит таких специалистов. Поэтому нам интересно сотрудничество с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое имеет опыт подбора персонала для инвестпроектов и сотрудничает с образовательными учреждениями. Мы подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого АРЧК ДВ будет привлекать для нас необходимые трудовые ресурсы», – сказал гендиректор ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий Кудинов.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», на новом предприятии будет организовано промышленное производство моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента.

Объем инвестиций в проект превышает 3 млрд рублей. В рамках проекта МСМР планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тыс. двигателей в год. К производству намечено приступить в конце 2018 года, основная часть продукции предприятия будет экспортироваться.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили двух моделей - Mazda CX5 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. В 2016 году автозавод произвел более 24 тыс. автомобилей. ТОР «Надеждинская» была создана постановлением правительства РФ от 25 июня 2015 года и является многопрофильной производственно-логистической площадкой. В июле 2017 года премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление, которым расширил границы этой ТОР для реализации инвестиционного проекта МСМР.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: "Соллерс"  тор "надеждинская"  автозавод  кадры 



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