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Краевой прокурор признал неэффективной борьбу с угольной пылью в Приморье
Для стивидоров начисляемые суммы штрафов смехотворно малы
Штрафные санкции за загрязнение воздуха, применяемые на данный момент к стивидорам, занимающимся перевалкой угля в портах Приморского края, не дают желаемого результата, заявил прокурор региона Сергей БЕССЧАСНЫЙ на открытии совместного форума краевой прокуратуры и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
«Меры, принимаемые к стивидорам, занимающимся перевалкой угля в портах Приморья, недостаточны и неэффективны, поскольку размеры штрафов незначительны», - сказал прокурор.
Он уточнил, что главная проблема в этом вопросе, - отсутствие в федеральном классификационном каталоге отходов утвержденного приказом Росприроднадзора понятия угольной пыли, как производственного отхода при перевалке этого топлива.
«Не имеется и предельно допустимых концентраций непосредственно для угольной пыли. Для оценки уровня загрязненности в этом случае используются нормативы, которые были разработаны для другого вещества - пыли неорганической. Такая ситуация не дает возможность объективно оценить уровень загрязненности при перевалке и хранения угля в портах", - сказал СергейБессчасный.
Сегодня наиболее остро вопрос загрязненности воздуха угольной пылью стоит в Находке. Жители этого города неоднократно направляли обращение руководству страны с просьбой приостановить работу угольных терминалов, которые ведут перевалку открытым способом. Горожане опасаются дальнейшего ухудшения экологии из-за заявленных планов в несколько раз увеличить объемы перевалки угля. Они просят расследовать деятельность стивидоров и внести в законы РФ поправки, ужесточающие нормы допустимого воздействия угольной пыли на окружающую среду, увеличить штрафы за превышение этих норм.
Перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются более десятка стивидорных компаний, больше половины из них - непосредственно в городской черте. В отношении нескольких стивидоров Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбуждало административные расследования.
Ранее президент Владимир ПУТИН в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада РФ, проходящего в Калининградской области, потребовал от стивидоров максимально учитывать экологические требования при перевалке угля.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото РИА «Новости»
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