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Газовый завод в Хасанском районе начнут строить в 2020 году

30 Июня 2018, 11:46 | Приморье

Проект «Владивосток СПГ» находится на стадии обоснования инвестиций

Строительство завода СПГ в Приморье планируется начать в 2020 году, заявил на годовом собрании акционеров «Газпрома» председатель правления концерна Алексей МИЛЛЕР. Завод планируется разместить в Хасанском районе в районе полуострова Ломоносова.

«По проекту мы сейчас работаем на стадии обоснования инвестиций. Если говорить о сроках строительства, то это 2020 год. Необходимо еще сделать проект, поэтому раньше 2020 года начать строительство мы не сможем», - сказал глава «Газпрома».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Первоначально проект «Владивосток СПГ» предполагал строительство завода по производству СПГ с возможной мощностью до 15 млн тонн в год. Первую очередь на 5 млн тонн СПГ в год планировалось запустить в конце 2018 года - начале 2019 года, а спустя два года - еще одну очередь. Проектная документация завода была подготовлена, прошла Главгосэкспертизу. Но в 2015 году на фоне обвала мировых цен на углеводороды «Газпром» отложил проект завода в Приморье до лучших времен. Однако в последнее время в АТР выросла потребность в СПГ как в газомоторном топливе, в первую очередь, для бункеровки судов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС

Автор:
Теги: хасан  СПГ  проект  Алексей МИЛЛЕР  завод  "газпром" 



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