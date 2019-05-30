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В Приморье появится новый лесоперерабатывающий завод
Обещано, что деловая древесина в качестве сырья использоваться не будет
Австрийская Kronospan Holdings East Ltd. рассматривает возможность строительства завода по производству древесных плит из отходов лесозаготовки в Приморском крае. Инвестор выбирает участок для размещения производства, который должен быть в 100-200 км от участков лесозаготовки, железнодорожных линий и портов. В качестве наиболее подходящих с точки зрения логистики вариантов Kronospan рассматривает ТОР «Надеждинская» и «Михайловский».
«В Приморье большой экспортный потенциал: рядом Республика Корея, Тайвань, Китай. Проект будет более конкурентоспособным, если производить продукцию и продавать с плеча Дальнего Востока. Появление производства в ДФО обеспечит наше уверенное присутствие на мировом рынке», - приводит слова генкрального директора ООО «Кроношпан» (российская структура группы) Ардашера КУРБАНШО пресс-служба Минвостокразвития.
Для производства ДСП, MDF и OSB плит необходимы горбыль, щепа, опилки и обрезки, то есть деловая древесина в качестве сырья использоваться не будет.
Группа Kronospan в России владеет заводами в Башкирии и Московской области, строит предприятие в Калужской области.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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